Ce mardi soir à la Foire de Dijon, le président du département François Sauvadet a inauguré la marque déposée "Savoir-faire 100 % Côte-d'Or". C'est un gage d'authenticité pour nos producteurs et de traçabilité pour nous consommateurs ! Un pain 100 % Côte-d'Or a également été créé.

Consommer local : la Côte-d'Or, c'est désormais une marque et un pain !

Côte-d'Or, France

La Côte-d'Or, notre département, a maintenant sa propre marque ! La marque déposée "Savoir-faire 100 % Côte d'Or," lancée par le président du département François Sauvadet à la Foire de Dijon ce mardi. Elle concerne de nombreuses filières de bouche : producteurs, éleveurs, vins ou encore boulangers. La Côte-d'Or a aussi son propre pain !

Comment obtenir ce gage d'authenticité sur un produit ?

Il faut bien sûr produire en Côte-d'Or et utiliser des matières première d'origine Côte-d'Orienne au minimum à 50 %. "L'idée c'est que le produit final soit composé essentiellement de produits qu'on trouve en Côte-d'Or. Bien évidemment ce que l'on ne peut pas trouver dans le département, on a pas d'autres choix d'aller le chercher ailleurs. En revanche, il ne faut pas que l'on y trouve des produits que l'on peut trouver dans le département et que le producteur ou l'industriel soit allé chercher ailleurs," explique Vincent Lavier, président de la chambre d'agriculture.

Si vous êtes un producteur local : déclarez vous à la chambre d'agriculture. C'est elle qui vous accordera la marque ou non. En lien avec le département, la chambre est en train de fixer un cahier des charges. Ce logo bleu pourrait bientôt se retrouver dans certains supermarchés de toute la France.

Le lancement du pain 100 % Côte-d'Or

Il y a aussi un pain "Côte d'Or" d'une forme particulière en demie-lune : un grand "C" ! Il a été élaboré par les 265 membres de l'association d'artisans boulangers de Côte-d'Or. Une recette garantie 100 % Côte-d'Orienne : des artisans-boulangers, du blé, de la farine et du complet de Côte d'Or. "C'est un pain qui a une caractéristique assez aromatique, une mie typée, bien nutritif : il représente bien l'excellence des métiers de bouche de Côte-d'Or. C'est le symbole, c'est pour ça qu'on est fiers !", explique François Soria, boulanger à Commarin.

Vous pourrez bientôt retrouver ce pain 100 % Côte-d'Or dans vos boulangeries © Radio France - Sophie Allemand

Tout vient de Côte-d'Or, sauf le sel ! Une recette protégée par l'union des syndicats boulangers-pâtissiers. Ce pain là ne sera fait et vendu que par des artisans-boulangers, il doit contenir de la farine de chez nous.