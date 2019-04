"Consommez stéphanois ": les commerçants de Saint-Étienne veulent lancer un message positif

Saint-Étienne, France

"Oui on souffre, mais on veut passer un message positif", martèle Valérie Dupont, en prenant la parole au pied des marches de l'hôtel de ville de Saint-Étienne jeudi matin. Cette coiffeuse installée rue des Martyrs-de-Vingré préside l'association Quartier Saint-Jacques, et comme environ 70 commerçants du centre-ville, elles est venue jeudi matin devant la mairie stéphanoise avec des ballons et des banderoles, pour diffuser le message "Consommez stéphanois".