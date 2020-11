"Consternation et colère" chez les 250 salariés du Carrefour Sud Le Mans placés en chômage partiel

Au Mans et partout en France, Carrefour a décidé de placer une grande partie de ses employés en chômage partiel jusqu'à fin novembre 2020, après la fermeture des rayons non essentiels. A l'hypermarché du Centre Sud du Mans, 250 personnes sont concernées sur près de 290 salariés.

La nouvelle est tombée jeudi 12 novembre 2020, au niveau national : Carrefour place 90 000 salariés sur 110 000 en chômage partiel. A l'hypermarché du Centre Sud, au Mans, cela se traduit par environ 250 personnes en activité partielle sur 290 employés. Les seuls à ne pas être concernés sont les contrats étudiants, trop petits pour être encore réduits, et le drive qui fonctionne à plein régime depuis le reconfinement.

La direction de la chaîne de grande distribution explique cette mise en activité partielle par la fermeture de ses rayons non-essentiels (gros électroménager, culture, jouets...). Moins de rayons, baisse d'activité, donc moins besoin de personnel. D'autres grandes enseignes ont adopté la même stratégie. Un système que dénonce certains syndicats. Selon eux, il s'agit d'une "fraude" destinée à faire payer à l'état la fermeture de certains rayons.

Toujours autant de travail

Le secrétaire Force ouvrière du CSE Carrefour Le Mans est de cet avis. Jérôme Berson exprime "la colère et la consternation" des employés placés en chômage partiel. "Un bonne quarantaine de salariés, principalement dans les rayons fermés, seront en chômage partiel cinq jours sur deux semaines. Les autres le seront une journée", détaille le syndicaliste.

Aurélien, 29 ans, fait partie de la première catégorie. "Je suis sur des rayons qui sont encore ouverts, donc il y a pas mal de travail", explique le Manceau. Il ne comprend pas bien son passage en chômage partiel. "On attend de savoir si cela reste comme cela ou si, à partir de décembre, on pourra travailler correctement."

On divise par deux le nombre de salariés dans le magasin

Même si les rayons non essentiels sont fermés, les produits pour les fêtes de fin d'année continuent d'arriver. "Aujourd'hui, je suis en chômage partiel. Demain, j'aurais deux ou trois fois plus de boulot, parce que les réserves continuent à se remplir", démontre Jérôme Berson. Selon le syndicaliste de Force ouvrière, "les conditions de travail deviennent compliquées dans ces cas-là comme on divise par deux le nombre de salariés dans le magasin."

De héros à chômeurs

Jérôme Berson dénonce l'hypocrisie de la situation : "Sur la première vague [épidémique] on était, comme disait le Président, les héros de la deuxième ligne. Là on est devenus des chômeurs." Le syndicaliste demande un retour à la normale et une réouverture des rayons non essentiels ainsi que des petits commerces non essentiels. "A Carrefour, on note une forte baisse de fréquentation qui va forcément profiter aux GAFA [Google, Apple, Facebook et Amazon] et autres sites de vente en ligne."

Carrefour s'est engagé à compléter cette indemnisation pour qu'il n'y ait pas de différence sur la fiche de paye à la fin du mois.