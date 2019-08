Construction d'une serre géante, près de Berck : le projet Tropicalia avance

Le permis de construire de la serre géante vient d’être déposé en mairies de Rang-du-Fliers et Verton. D’ici trois ans, vous pourrez vous promener au milieu d’une végétation luxuriante, avec cascades, papillons et poissons. Tropicalia vise la création 50 emplois pour 500.000 visiteurs par an.