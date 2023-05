Consultation citoyenne Ma France : comment s'adapter à l'augmentation du coût de la vie ?

Comment s'adapter à l'augmentation du coût de la vie ? Après le succès de "Ma France 2022", qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière , France Bleu et Make.org lancent une nouvelle consultation citoyenne. Bons plans, troc, seconde main, anti-gaspi... Nous vous proposons de partager VOS solutions pour faire face à la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat.

ⓘ Publicité

Réparation, covoiturage, location, échanges de services... Nous recueillons vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et vous pouvez donner votre avis sur les propositions d'autres citoyens.

Cette initiative intitulée “Ma France : s'adapter au coût de la vie” valorise les initiatives personnelles les plus utiles à notre vie quotidienne, et nous aide à en imaginer de nouvelles, avec la volonté de relayer votre voix à tous et de faire émerger des solutions concrètes et efficaces (bons plans, troc, seconde main, anti-gaspi, etc.).

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr .

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette entraide positive, la solution, c’est vous !