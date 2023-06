Continental Automotive va embaucher 500 personnes à Toulouse d'ici trois ans

L'annonce a été faite lors du sommet Choose France à Versailles il y a quinze jours autour d'Emmanuel Macron, Continental va créer 500 emplois d'ici 2026. Et ces 500 personnes vont être embauchées à Toulouse sur le site installé à Basso Cambo qui emploie déjà 1.500 personnes et est spécialisé dans l'électronique embarquée. Stefan May, le président de Continental France, l'a dévoilé ce jeudi matin dans la Nouvelle éco à 7h15 sur France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

loading

Le groupe allemand ne fabrique pas que des pneus. Il est installé à Toulouse depuis 42 ans et s'est spécialisé dans l'électronique embarqué. Cela sert à faire fonctionner le clignotant jusqu'à la connectivité dans le cloud (ce qui permet de stocker des données). Il n'y a donc pas que l'avion à Toulouse. Selon Stefan May, la "mobility valley" regroupe aujourd'hui quelques 5.000 emplois sur le bassin toulousain.