"Continuer à faire vivre le mouvement des Gilets Jaunes" déclare Cédric Jung avant sa convocation au tribunal de Laval

Cédric Jung, Gilet Jaune d'Évron, a rendez-vous au tribunal de Laval ce jeudi (9h), convoqué par le délégué du procureur pour organisation de manifestation non déclarée. Malgré ses démêlés avec la justice, le manifestant veut continuer la lutte en Mayenne.

Cédric Jung (à droite) aux côtés de sa compagne et d'un ami Gilets Jaunes

Évron, France

Cédric Jung, un habitant d'Évron, est convoqué à 9h devant le délégué du procureur au tribunal de Laval, pour organisation de manifestation non déclarée en Préfecture. Samedi dernier, devant un centre commercial de l'agglomération, Cédric Jung a manifesté avec d'autres Gilets Jaunes en prenant des caddies vides devant l'enseigne. L'homme a donc passé cinq heures en garde à vue.

Le 8 janvier, Cédric Jung avait été auditionné par les gendarmes alors qu'il portait plainte symboliquement contre le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour dénoncer les violences policières en France. Malgré ses démêlés avec la justice, Cédric Jung estime légitimes toutes les opérations qu'il organise. "Il y a des textes de loi je comprends, et il faut les respecter. Mais l'État aujourd'hui c'est un peu comme des parents. Et nous nous sommes enfants de la patrie. Et si ces parents nous dictent des choses qu'eux-mêmes ne respectent pas ..." lâche ce manifestant de la première heure.

"C'est comme si vous appreniez à vos enfants à ne pas mentir mais que vous vous le fassiez. Au bout d'un moment vous n'êtes plus crédible" termine-t-il. Ironie du sort, samedi, Cédric Jung devait fêter son anniversaire. Sa détermination pour continue de manifester reste intacte dit-il.

Il y a des textes de loi je comprends, et il faut les respecter. Mais l'État aujourd'hui c'est un peu comme des parents. Et nous nous sommes enfants de la patrie. Et si ces parents nous dictent des choses qu'eux-mêmes ne respectent pas."

Une manifestation régionale ?

D'ailleurs, malgré la baisse du nombre de manifestants les samedis précédents, Cédric Jung souhaite organiser une manifestation à Laval, avec tous les Gilets Jaunes de la région Pays de la Loire, à l'image de ce qui s'est fait à Tours et Bourges il y a plusieurs jours. "Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que l'on cherche à se rassembler avec les départements limitrophes" explique le Gilet Jaune d'Évron. Lui et quelques amis de la Mayenne se sont rassemblés devant le commissariat du Mans ce mercredi, où un manifestant sarthois était en garde à vue.