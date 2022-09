Contrairement à ce qu'annonçait l'agglomération, les éboueurs de l'Auxerrois poursuivent leur grève

Visages fermés, à cran, les ripeurs de l'Auxerrois se sont retrouvés à 5h30 ce jeudi, au centre des services techniques. Les grévistes sont remontés. En cause, l'annonce de la communauté d'agglomération sur les réseaux sociaux la veille. "Contrairement à ce qu'ils ont écrit, à aucun moment on a dit qu'on allait reprendre le travail ce matin. On n'en savait rien, c'était encore en suspens. On attendait des engagements écrits pour prendre une décision. On a reçu le document mais il manque quelque chose : une promesse de négociation", explique Mickaël Perrot, représentant syndical Unsa du personnel au service de la collecte des déchets de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Les éboueurs ont décidé de poursuivre leur grève, entamée le 7 juillet dernier.

Le conflit dans l'impasse

Le Conseil des maires de la communauté de l'Auxerrois a proposé mardi matin de payer 60% des jours de grèves et d'étaler les retenues des 40% restants sur plusieurs mois, "à condition que les agents grévistes de la collecte acceptent de reprendre le travail sous 48h", soit ce jeudi au plus tard.

Les grévistes dénoncent cet ultimatum. À l'issue d'une réunion à la préfecture de l'Yonne e mercredi, ils se sont dits prêts à "faire des sacrifices" et à reprendre le travail "pour le bien des usagers", à condition toutefois d'obtenir des garanties supplémentaires. Ils ont demandé à Crescent Marault, président de l'Agglo et maire d'Auxerre de renouveler par écrit ces engagements et de fixer à l'écrit une date de discussions. "On veut une réunion. Il n'y eu aucun dialogue. Crescent Marault nous a fait un compte-rendu le 12 juillet dans lequel il explique qu'il accepte certaines revendications. On a tout fait pour qu'il y ait une rencontre et depuis rien. Il est venu sur le piquet de grève deux semaines après, pas pour échanger mais pour nous dire qu'on aurait une réponse le 5 septembre. Il n'y eu aucun dialogue", regrette Michael Perrot.

Dans ce courrier du 12 juillet, le président de l'Agglo de l'Auxerrois indique qu'il "accepte" la substitution du travail des samedis au profit des jours fériés, à l'exception du 1er mai. Il précise "qu'une heure travaillée sera comptées double" les jours fériés. "Il nous l'a promis. C'est écrit noir sur blanc mais depuis on n'a jamais pu en discuter", insistent plusieurs éboueurs. Plusieurs estiment "être encore plus perdants" car leurs revendications n'ont pas été retenues.

Les grévistes se sentent méprisés. "On a eu aucun appel, pas un représentant de l'Agglo nous a passé un coup de fil hier. Notre directeur de service nous a envoyé un sms avec une capture d'écran du courrier du DGS [directeur général des services] et c'est tout", raconte l'un d'eux en montrant son téléphone portable. "Monsieur Marault est entêté. Avec lui c'est : 'j'ai décide et point final'. Non, ça ne se passe pas comme ça, il faut de la négociation. Il joue le pourrissement de la grève parce qu'on est tous dans le rouge. Pour certaines familles, les fêtes de Noël ne seront pas roses".

"Plus de négociations sur les revendications" mais le dialogue reste ouvert

Invité de France Bleu Auxerre, Crescent Marault se défend de refuser le dialogue. "J'ai simplement conditionné la rencontre à la reprise du travail des agents de la collecte. Or, ils ne reprennent pas le travail. On essaie de nouer le dialogue, on essaie de travailler, d'aller dans leur sens mais il y a une position très dure qui rend difficile ces échanges". Les éboueurs grévistes sont vent debout contre ces déclarations. "C'est faux, il n'y a pas de dialogue", répètent-ils. "Il est venu une fois sur le piquet de grève mais c'est autour d'une table qu'on discute".

Le président de l'Agglo de l'Auxerrois précise par ailleurs qu'"il ne peut plus avoir de négociations sur leurs revendications" car 22 maires sur 27 les ont refusés lors du Conseil des maires mercredi soir. Michael Perrot rétorque : "Le Conseil des maires n'a qu'un avis consultatif". En revanche, Crescent Marault est ouvert à un "échange sur l'évolution du fonctionnement de la collecte".

En résumé, le dialogue de sourd se poursuit : la communauté d'agglomération est prête à dialoguer si les ripeurs reprennent le travail. Ces derniers acceptent de mettre fin à leur grève si l'Agglo s'engage par écrit à ouvrir ensuite des discussions.