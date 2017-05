Contrairement au ressenti des Français, l'euro n'a pas fait flamber les prix

Depuis le passage à l'euro, la hausse des prix a été limitée en France (1,4% en moyenne par an), selon une étude publiée mercredi par l'Insee. L'institut a comparé les évolutions de prix de produits du quotidien et insiste sur le décalage entre la perception des Français et la réalité statistique.

Il y a un réel décalage entre le regard que portent les Français sur l'évolution des prix depuis le passage à l'euro, et celle relevée par l'Insee pour les mêmes produits. Dans une étude publiée mercredi, l'institut national de la statistique indique que l'inflation a été modérée entre 2002 et 2016, de l'ordre de 1,4% en moyenne par an. Un taux inférieur aux quinze années précédentes - l'inflation était de 2,1% en moyenne par an - alors que la période 1986-2001 a été marquée par le contre-choc pétrolier et les baisses de TVA.

Une inflation modérée depuis le passage à l’euro : De 2002 à 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4 %…https://t.co/i27ZG0Khy2 — Insee (@InseeFr) May 24, 2017

Inflation moyenne bien inférieure à celle des années 80

L'Insee ajoute que cette inflation moyenne sur la période 2002-2016 est proche de celle mesurée dans la zone euro (+1,7% par an), et qu'avec ce taux de 1,4%, on est bien loin du chiffre moyen qu'a connu la France entre l'après-guerre et le milieu des années 80 : sur cette période, l'inflation était de "10,1% par an en moyenne", rappelle l'Insee.

Le passage à l'euro est régulièrement accusé d'avoir entraîné une forte hausse des prix, avec pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat des Français et une croissance ralentie. Cette thèse est souvent défendue notamment par le Front national.

Pour l'Insee, la divergence entre la mesure de l'inflation et la perception qu'en ont les Français "s'explique en partie par le fait" qu'ils "sont plus sensibles à l'évolution des produits achetés fréquemment, dont ils se rappellent plus facilement le dernier prix valorisé en francs". Marie Leclair, chef de la Division des prix à la consommation de l’Insee, a rappelé mercredi sur franceinfo que l'institut avait "des enquêteurs qui, tous les mois, vont relever des prix dans à peu près 30.000 points de vente, soit 200.000 produits représentatifs du panier de consommation d'un ménage moyen. Or, chaque ménage a son propre panier de consommation. D'un ménage à l'autre, il y a donc une inflation perçue différente".

Hausse de 32% du prix de la baguette, mais...

Marie Leclair fait également le constat que les Français ont tendance à donner plus d'importance aux produits qu'ils ont l'habitude d'acheter, comme la baguette de pain. "Ils l'achètent tous les jours, donc pour eux, cela a un fort impact sur leur perception de l'inflation, alors que la baguette représente sans doute moins, dans leurs dépenses, qu'un produit électroménager qu'ils n'achèteront qu'une fois par an, mais pour lequel ils ne retiendront pas forcément la baisse de prix", explique la co-auteure de l'étude.

Sur le cas précis de la baguette de pain, la hausse de son prix est de l'ordre de 32% depuis le passage à l'euro. Une hausse qui apparaît"forte" mais "correspond à une hausse annuelle moyenne de seulement 1,9% par an", une évolution conforme à celle enregistrée avant le passage à l'euro, selon l'Insee.