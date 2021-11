Contrat d'engagement jeune, encore des interrogations à la mission locale du Mans

Le projet a été validé par l'assemblée nationale ce jeudi 3 novembre : le Contrat d'engagement jeune remplacera à partir de mars 2022 la Garantie Jeunes. A la mission locale de l'agglomération mancelle, les bénéficiaires de ce dispositif viennent d'en terminer la première partie. Elle consiste en un mois d'ateliers collectifs suivi ensuite de 8 à 11 mois de stages dans des entreprises, avec pour les aider une allocation de 497 euros.

Le Contrat d'engagement jeune poursuivra ce modèle avec une activité obligatoire de 15 à 20 heures par semaine en reprenant ces ateliers, via des formations ou des contrats aidés. L'idée étant également d'harmoniser les dispositifs existants. "Ce serait bien qu'il y ait un regroupement", commente Warden, 20 ans, accompagné dans le cadre de la Garantie jeunes, d'un dispositif de parrainage et d'un autre pour les créateurs d'entreprises. "Puisqu'on retrouve les mêmes ateliers au sein des ces accompagnements : tout ce qui est CV, lettre de motivation ou les logements."

"J'espère conserver ces outils

Les agents de la mission locale de l'agglomération mancelle sont pour le moment dans le flou pour savoir ce que donnera concrètement ce Contrat d'engagement jeune. "J'espère pouvoir conserver ces outils parce que je les trouve super", explique Mélanie, conseillère en insertion professionnelle. "La Garantie jeunes est vraiment quelque chose qui peut les aider sur la durée et sur plein de points. J'espère qu'on gardera beaucoup de chose de la Garantie jeunes"

Emmanuel Macron a présenté ce dispositif comme étant basé sur "de l'engagement, de l'assiduité, de la motivation", mais peut-être trop ? "Le contrat tel qu'il est proposé aujourd'hui intensifie ce volet collectif, on va demander un engagement encore plus fort que la Garantie jeunes.", raconte Dominique Gaumé, le directeur de la mission locale de l'agglomération mancelle. "Maintenant il faudra voir, comment les jeunes vont s'inscrire dans ce dispositif et dans la durée."