Contrat de relance : un plan de 143 millions d'euros pour la Métropole de Bordeaux

La Métropole de Bordeaux va bénéficier dans les six prochaines années de 143 millions d'euros pour investir et développer ses projets locaux. Une aide financière de l'Etat dans le cadre du contrat de relance mis en place par le gouvernement en novembre 2020 et présenté ce mercredi 8 septembre.

Pour développer ses projets et relancer l'économie locale après la crise sanitaire, l'Etat accorde à la Métropole de Bordeaux une enveloppe de 143 millions d'euros. Il s'agit là du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) décidé en novembre 2020 par le gouvernement et présenté ce mercredi 8 septembre à Bordeaux.

Le contrat, dont la majorité est dédiée à la "transition écologique" (123.2 millions d'euros) s'articule autour de quatre axes :

le logement

les mobilités douces

la qualité de l'air

la rénovation énergétique

La Métropole a six ans pour mettre en place ses projets. Ça passe par la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier des écoles et des équipements sportifs (87,5 millions d'euros),"indispensable pour éviter la fragmentation sociale chez les plus jeunes", selon Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole.

Plus de logements sociaux et de pistes cyclables

Etat et Métropole s'accordent également pour bâtir des logements sociaux. "Notre département accueille chaque 20.000 habitants de plus, donc on a besoin de logements sociaux, par n'importe où, ni n'importe comment. Il faut les construire près des voies de transport", précise Fabienne Buccio, la préfète de Gironde. En 2021, près de 7 millions d'euros vont être dégagés par l'Etat pour construire des logements sociaux.

Le contrat de relance doit donc permettre de développer les mobilités douces. Ça signifie plus de pistes cyclables dans la Métropole. L'Etat dit s'être engagé à soutenir six nouveaux projets à Bordeaux, Gradignan, Parempuyre, Pessac et Villenave d'Ornon en 2022. Sur 2020 et 2021, 1,4 million d'euros ont été investis pour le même types d'aménagements à Bordeaux, Bègles et Gradignan. "On veut créer plus de sécurité pour cyclistes et automobilistes, pour que les deux puissent vivre ensemble correctement", détaille Fabienne Buccio.