Contrats aidés : situation critique à la Banque Alimentaire de Touraine sans l'aide de l'Etat

L'association caritative compte 4 emplois aidés. Sans les aides de l'Etat, la Banque Alimentaire ne pourra en garder que la moitié. Une vraie difficulté pour la structure qui ne peut pas fonctionner qu'avec les bénévoles.

En Indre-et-Loire en 2016, plus de 3000 contrats aidés ont été signés dans le département, dont une majorité d'accompagnement dans l'emploi. Coût total pour l'Etat 27,8 millions d'euros

Après les communes, ce sont donc les associations qui craignent pour l'emploi de certains de leurs salariés.

A la Banque alimentaire de Touraine, 4 personnes ont signé des contrats aidés. Selon Dominique Cochard, vice-président de la Banque Alimentaire de Touraine, sans l'aide de l'Etat, 2 de ces 4 emplois devront être sacrifiés. L'association emploie un chef d'entrepôt sur un contrat de 35 heures par semaine : l'aide de l'Etat porte sur seulement 20 heures et représente 80% du salaire. La Banque Alimentaire assume le reste à charge de 15 heures plus les charges sociales. Un choix fait par l'association pour que ce salarié de 60 ans, refusé par toutes les entreprises dans lesquelles il a postulé, puisse faire tourner efficacement son entrepôt. Il y a également un cariste, un chauffeur et une secrétaire, employés eux à temps partiel sur des contrats de 24 heures. Au total, l'aide de l'Etat représente 25.000 euros par an pour ces 4 contrats.

Sans cette aide, 2 salariés devront être licenciés

La Banque alimentaire de Touraine c'est un budget annuel de 135.000 euros par an; subventions des collectivités et aides de l'Etat incluses. Si l'Etat retire son aide pour ces 4 contrats, l'association devra se séparer de 2 des 4 salariés.

Malgré ses 80 bénévoles, le président de la Banque Alimentaire insiste sur la nécessité d'avoir des salariés pour assurer un fonctionnement efficace. Les bénévoles ne pouvant venir qu'une matinée ou une journée par semaine.