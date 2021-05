Contre l'absence de visibilité, les forains en opération péage gratuit à Virsac

Opération péage de Virsac gratuit ce mercredi 19 dès 7 h du matin et normalement jusqu'à 19 h. Et c'est reconductible. C'est une manifestation des forains. Si les terrasses et les magasins rouvrent, eux n'ont aucune visibilité sur la réouverture des fêtes foraines, ni sur les protocoles à mettre en place. Les forains veulent de nouveau travailler, avoir pour cela une date inscrite dans un décret et être entendu par le gouvernement. D'autres opérations péages gratuits et escargots sont prévues partout en France.

Cette opération, c'est un peu une dernière extrémité pour Norman Bruch. Il est forain à Bordeaux et le vice-président de la fédération des forains de France. " Je vais tout faire pour essayer de ne faire que péage gratuit, pour ne pas embêter les Bordelais qui vont travailler", assure-t-il. Il poursuit : " mais malheureusement, on est désolé, mais si on ne fait pas ça, encore une fois, on va passer inaperçu." Norman Bruch envisage d'aller devant la préfecture s'il se fait déloger du péage par les forces de l'ordre.

La carte des manifestations envisagées en France