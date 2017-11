Contre l'envolée des prix, elle fabrique son beurre maison

"Quand j'ai vu ma plaquette de beurre à 2,09 euros, trois fois plus chère que d'habitude, je me suis dit que j'allais essayer de le faire moi-même". Rencontre avec une Ardennaise qui a choisi de faire son beurre toute seule.

La recette est simple : "Un pot de crème fraîche et tu secoues". En voyant son beurre vendu trois fois plus cher que d'habitude dans sa grande surface, Stéphanie a pris la direction du rayon crème fraîche, bien décidée à tenter de fabriquer son propre beurre. "A 1,15 euro, les 50 centilitres de crème fraîche, ce sera toujours moins cher. Et puis je suis curieuse, c'est l'occasion d'essayer", confie l'Ardennaise, cuisinière amatrice de haut-vol.

Après avoir consulté des recettes sur internet, Stéphanie pense en avoir pour une demie-heure. Il lui aura fallu finalement 90 minutes et trois techniques différentes pour obtenir 121 grammes de beurre. Financièrement, le coût de revient est légèrement supérieur au prix du beurre en grande surface mais ce n'était qu'un coup d'essai et Stéphanie compte bien améliorer sa performance à la prochaine tentative.