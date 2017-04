Pour dénoncer l'évasion fiscale, les militants d'Attac ont mené plusieurs opérations chocs ce samedi

Un Apple Store repeint à Aix-en-Provence, la Société générale à Paris et Périgueux, des agences BNP-Paribas et Crédit agricole à Aix-les-Bains… Les militants de l'association Attac ont multiplié les actions ce samedi matin pour dénoncer "l'opacité fiscale" des banques et des grandes entreprises.

Des militants de l'association altermondialiste Attac ont mené plusieurs actions ce matin un peu partout en France pour protester contre l'évasion fiscale. Un an après le scandale des Panama Papers, plusieurs associations et syndicats ont lancé le 31 mars, la semaine d'actions contre l'évasion fiscale pour dénoncer l'opacité pratiquée par les banques et les grandes entreprises.

A Aix-en-Provence, une cinquantaine de militants ont ainsi repeint la façade de l'Apple Store, écrivant des slogans comme "Fraudeur fiscal", "Rendez l'argent" ou "doit 13 milliards".

Les militants d'Attac ce samedi matin devant le Apple Store d'Aix-en-Provence. © AFP - BERTRAND LANGLOIS

Quelques instants plus tard, à Paris, c'est la devanture d'une Agence Société générale, située avenue des Champs-Elysées qui était prise pour cible.

L'agence de la Société générale des Champs-Elysées, "redécorée" par les militants d'Attac. © AFP - FRANCOIS GUILLOT

Dans un communiqué, Attac dénonce l'arrestation de ses militants, "une véritable insulte aux citoyens justiciables et contribuables ordinaires" et a demandé leur "libération immédiate".