Contre la fermeture des commerces en centre-ville, Lesneven innove

Comment lutter contre la désertification des centres-villes ? La mairie de Lesneven, dans le Nord Finistère, vient de lancer un projet original : coller de grandes affiches sur les boutiques fermées pour faire venir de potentiels acheteurs.

Dans le temps, la ville de Lesneven était connue pour ses foires et de nombreux commerces florissaient. Depuis, les choses ont bien changé. Grandes surfaces dans les périphéries et vente sur internet mettent en péril les échoppes de centre-ville. "A Lesneven, nous avons une trentaine de boutiques fermées dans le centre-ville", explique Nicolas Kerarrec, ajoint au maire délégué au commerce.

Alors pour donner une dynamique de sa ville, et "qu'on arrête de dire que Lesneven est une ville morte", l'élu également patron du bar Chez Tom a eu une idée. Coller de grandes affiches sur les vitrines pour attirer l'oeil. Et quoi de mieux que de profiter du succès de l'écrivain local Hervé Lossec, reconnu pour ses bretonnismes ! Ces expressions françaises empruntées au breton sont illustrées par le dessinateur Nono. Les trente commerces changent alors de visage et les dessins égayent la ville. Certaines boutiques accueillent également des expositions d'artistes locaux.

Les dessins ont été choisis en fonction du nom du commerce ou de leur emplacement. © Radio France - Pauline Kerscaven

Sensibiliser les propriétaires sur le prix des loyers

Au delà de l'effet visuel, l'opération "des artistes dans la ville" a permis à l'élu d'aller à la rencontre des propriétaires de commerces. "Nous essayons aussi de les sensibiliser sur les prix des loyers. Un commerçant ne peut plus payer la même somme aujourd'hui qu'il y a trente ans."

Mais est-ce l'affaire de la mairie de s’immiscer dans l'économie locale. "Nous jouons seulement les entremetteurs car quand les commerces seront vendus, ce sera une affaire privée", explique Christian Huguen, conseiller municipal.

Hervé Lossec, lui est ravi de participer à l'opération. "Si ça peut au moins attirer l’œil, c'est déjà bien !"

Selaouit ar reportaj e brezhoneg

Ar reportaj e brezhoneg diwar-benn stalioù vak Lesneven. Copier