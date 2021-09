Contre la précarité à la rentrée, la Croix rouge vend des fournitures scolaire à bas prix

Premier lundi pour une vraie semaine d'école ce 6 septembre. Il faut avoir bien toutes les fournitures, cahiers, crayons, cartables. Des objets obligatoires pour une bonne année scolaire, mais qui peuvent coûter cher dans un budget quand on a peu de moyens. À la croix rouge de Poitiers, la boutique en propose à bas prix. Une aubaine pour les familles aidées par l'association.

Des prix quatre à cinq fois moins cher

Dans les petits rayons de la boutique, on peut trouver des cahiers de marque pour dix ou vingt centimes. Les prix sont comparables pour les stylos. Pour les cartables, il est possible d'en acheter pour moins d'une dizaine d'euros. "C'est peut-être quatre à cinq fois moins chers qu'ne magasin", calcule Halima, qui fait des courses pour ses trois enfants. Isabelle est là pour des fournitures, mais aussi des vêtements. Cette aide est nécessaire dans le contexte économique actuel difficile pour elle. "C'est dur en ce moment. Avec le covid, il n'y a pas de travail", explique-t-elle. Elle poursuit : "J'aurais dû me priver, me mettre la corde au cou et c'est dur."

Des fournitures et des achats plus plaisir

Après avoir acheté des cahiers et des stylos pour se faire une petite réserve pour sa famille, Soumya fouille dans les vêtements vendus au kilo sur une table. "Je peux habiller toute la famille pratiquement, des grands aux plus petits", s'enthousiasme-t-elle. Et pour elle, elle a trouvé une robe "qui est très très jolie noire et blanche." "Je me fais vraiment un grand plaisir", sourit Soumya. Ce petit cadeau, elle n'aurait pas pu s'offrir si elle avait dû acheter du matériel scolaire en grande surface. "J'aurais fait le compromis de continuer à porter les vêtements que je porte et en fin de compte de ne pas pouvoir en acheter pendant un petit moment", affirme-t-elle.

La Croix rouge de Poitiers aide une centaine de personnes, avec de plus en plus des aides ponctuelles aux familles dans le besoin que des suivis à long terme. Pour venir demander de l'aide ou faire un don, la vestiboutique de la croix rouge est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h.