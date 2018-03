Dinard, France

Les salariés du groupement d'exploitation hydraulique de l' Ouest sont en grève, ce mardi. Une cinquantaine d'entre eux ont manifesté aux abords du barrage de la Rance, à Dinard. Ils ont allumé des fumigènes et déployé une grande banderole "Non à la privatisation des barrages" en haut de la "cathédrale", le centre de stockage.

Les grévistes bretons, comme leurs collègues des quelques 430 autres barrages en France, s'opposent au projet d'ouverture à la concurrence des centrales hydroélectriques. Ils sont soutenus par l'intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et FO. Bruxelles réclame cette ouverture. Elle pourrait s'accélérer, le président de la République, Emmanuel Macron ayant donner son feu vert. "On ne peut pas accepter que ce secteur énergétique soit mise en vente", estime Christophe Guillet, secrétaire du syndicat CGT d'Ille et Vilaine mines énergie. "C'est un patrimoine public!" ajoute Xavier Izquierdo, élu du comité d'établissement.