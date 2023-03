Contre la réforme des retraites, entre 165 et 300 manifestants à Saverne, une première pour la commune

Pour cette septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites , il n'y a pas que dans les grandes villes que les manifestants ont montré leur colère. 570 manifestants à Haguenau, 700 à Sélestat selon la préfecture ont défilé dans les rues et pour la première fois depuis le début des mobilisations, environ 165 à Saverne, 300 disent les syndicats. Ils étaient 1300 à Strasbourg, 1400 à Mulhouse, 600 à Colmar, toujours selon la préfecture.

ⓘ Publicité

"C'est vraiment exceptionnel" s'étonne Pierre, habitant de Romanswiller à environ 10 kilomètres de Saverne. "Ici, normalement, ça ne bouge pas !" Pierre s'est mobilisé plusieurs fois à Strasbourg mais aujourd'hui, "il faut montrer que cette réforme concerne tout le monde et que ça bouge aussi dans les milieux ruraux."

"Saverne, réveille toi!"

Presque pas de pétards ni de fumigènes pendant la manifestation à Saverne, mais des revendications bien ancrées que Nathalie, savernoise, a pu enfin exprimer dans la rue : "Je n'avais pas eu l'occasion de venir sur les autres manifestations, avec les grèves des trains, pas facile de se déplacer à Strasbourg. J'ai eu un tract jeudi et je me suis tout de suite décidée à manifester ici. Le fait que ça s'organise dans les plus petites villes montre la gravité de ce qui est entrain de se passer."

Faute de pouvoir manifester les jours précédents, Fabrice, qui habite à côté de Saverne, s'est mis en grève. Cela demande "toute une organisation avec nos proches qui nous soutiennent financièrement pour compenser la perte de salaire". Il est venu accompagné de sa compagne et de son fils. "En plus, quand on a des enfants, venir toute une journée sur Strasbourg, c'est compliqué" ajoute t-il, heureux de montrer à son fils qu'à Saverne aussi, il y a de la mobilisation.

Vers la fin de la marche, une femme vêtue d'un gilet jaune se place en tête du cortège : "Saverne, réveille toi !". Les syndicats espèrent que cette marche déclenchera une plus forte mobilisation dès le 15 mars, suite à l'appel de l'intersyndicale.