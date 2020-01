Contre la réforme des retraites, les avocats "au bord de la noyade" mobilisés sur le pont George V à Orléans

Orléans, France

Mercredi après-midi, ils avaient symboliquement déposé leurs C.V. au siège de l'APEC (association pour l'emploi des cadres) à Orléans, estimant qu'avec la réforme des retraites (et la suppression de leur caisse de retraites autonome), une cinquantaine d'avocats orléanais (sur 200) seraient obligés de mettre la clé sous la porte.

Ce jeudi, à 11h30, une trentaine d'avocats se sont rassemblés sur le pont George V à Orléans, et ils ont retiré leurs robes noires comme s'ils voulaient les jeter dans la Loire, façon de symboliser une profession "au bord de la noyade".

Action symbolique des avocats orléanais, le 23 janvier 2020 - D.R.

Depuis le début du mouvement de protestation des avocats le mois dernier, la justice tourne au ralenti à Orléans. Divorces, pensions : la quasi-totalité des dossiers aux affaires familiales du tribunal d’Orléans ont été renvoyés Situation quasi identique au pénal. Résultat, un appareil judiciaire à l’arrêt et des délais de renvoi par fois à plus de six mois.

Des dossiers renvoyés à fin 2021 en raison de la "grève" des avocats

Nicolas Bessone, procureur de la République d'Orléans, explique que "le tribunal a eu des difficultés au civil et était en train de remonter la pente. Mais là, on a déjà des renvois d'affaires civiles à la fin de l'année 2021" et il poursuit : "c'est très compliqué pour les personnes attendant légitimement une décision de justice".

Avocats mobilisés à Orléans, le 23/01/2020 - DR

"C'est très difficile pour les usagers, pour les magistrats, pour les greffiers qui ont une surcharge de travail", reconnaît Damien Pïncson du Sel, avocat, "mais c'est aussi très compliqué pour nous, car un dossier reporté est un dossier sur lequel nous n'avons aucune activité, aucun revenu. Donc c'est très compliqué à tenir. Mais l'idée est tout simplement de sauver la profession et la possibilité de représenter utilement nos clients".

Les avocats vont rencontrer Edouard Philippe, à Paris

"Les réunions techniques proposées avec les experts de la profession et les experts du gouvernement ont bien eu lieu mardi, mercredi et une autre est prévue ce jeudi", indique le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans Hugues Leroy. "Le principe d’une réunion avec le Premier Ministre a été arrêté, elle devrait avoir lieu d’ici vendredi. Une assemblée générale extraordinaire du Conseil National des Barreaux se tiendra samedi 25 janvier à 10h30, avec notamment à l’ordre du jour la poursuite éventuelle du mouvement et les modalités de la mobilisation."

La mobilisation se poursuit

Les avocats orléanais organisent ce vendredi 24 janvier "un petit-déjeuner solidaire" sur les marches du palais de justice d'Orléans à partir de 9h30. Ensuite, ils rejoindront la manifestation intersyndicale, à 10h30 sur le parvis de la cathédrale d'Orléans. Notez que des manifestations interprofessionnelles et intersyndicales contre la réforme des retraites sont prévues également à Gien (10h, place Jean Jaurès), à Montargis (10h30, place du Pâtis) et à Pithiviers (14h30, devant l'hôpital).