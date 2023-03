Contre la réforme des retraites, les éboueurs de Saint-Omer sont en grève

Voir l’efficacité du mouvement à Paris leur a donné des idées, les éboueurs de l’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) sont en grève. Depuis vendredi, plus aucune benne ne sort du principal dépôt, celui d’Arques, ce qui impacte une cinquantaine de communes.

En deux jours, ce sont déjà 170 tonnes d’ordures qui n'ont pas été ramassées et il faut y ajouter 15 tonnes non triées à la déchetterie. Le mouvement, lancé par la CFDT des communaux, est suivi à plus de 90% par les 90 ripeurs et les conducteurs de bennes. Ils se relaient jour et nuit devant le dépôt.

Aucun camion-benne n'a pu quitter le dépôt d'Arques, depuis vendredi, début de la grève des éboueurs du pays de Saint-Omer contre la réforme des retraites. © Radio France - Matthieu Darriet

Un feu, des pneus, des palettes, une tonnelle pour se mettre à l’abri... et puis il y a ces petits gestes, comme du café ou de la nourriture apportés par des personnes qui soutiennent le mouvement. Il peut donc durer. Car la retraite à 64 ans, hors de question pour Kevin Noyer, il travaille à l'arrière d'un camion-benne depuis quinze ans déjà : "C'est beaucoup de marche, de montées sur le marchepied, Et c'est très physique, avec beaucoup de tonnage à ramasser. Là, on a déjà des collègues qui ont une petite cinquantaine d'années et qui ont déjà beaucoup de problèmes physiques ou qui sont souvent malades du fait des intempéries."

Pascal Dupont est élu CFDT à la CAPSO. Il est en poste depuis 22 ans, et il ne comprend pas cette réforme qui enterre le statut d’éboueur : "On avait la pénibilité du travail qui était reconnue, ce qui permettait à un agent éboueur de 55 ans de prétendre à la retraite. Maintenant, on risque de devoir partir à 64 ans. Neuf ans en plus de collecte, c'est énorme ! Et puis il y a le travail en poste, du matin ou de l'aprés-midi avec l'organisme qui n'a pas vraiment le temps de récupérer."

Sur le piquet de grève, devant le dépôt d'Arques, le passage en force du gouvernement à l’Assemblée nationale est très mal perçu. Avec ce message d’avertissement : la colère de certains va devenir incontrôlable.