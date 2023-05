Contre la sécheresse, une entreprise d'Uzès propose de récupérer l'eau de pluie

On en trouve de toutes les formes, et de toutes les couleurs. Les récupérateurs d'eau sont à la mode en ces temps de sécheresse. Rénova solutions, une entreprise Gardoise basée à Uzès en propose à la vente.

Des cuves et citernes de grosses capacités

"Les récupérateurs de 200 ou 300 litres, on les trouve facilement en magasins de bricolage, explique Jimmy Labrousse, le président du groupe. Nous posons des citernes souples de 3000 litres alors forcément il faut un peu de surface aérienne ou un vide sanitaire pour les installer. Il faut compter minimum 10 mètres carrés."

L'entreprise propose aussi des cuves enterrées qui utilisent 12 mètres carrés d'espace au sol et sont le plus souvent creusées sous des allées.

Mise de départ : 5 000 euros.

Entre la préparation du terrain, la fourniture et la pose de la citerne et de la pompe, il faut compter minimum 5000 euros pour s'équiper d'une de ces citernes. Un coût élevé qui bloque encore certains : "nous avons une forte demande en ce moment, reprend Jimmy Labrousse, mais le passage à l'acte reste compliqué car cela représente une somme et le prix de l'eau reste abordable pour le moment. Mais c'est un investissement d'avenir, et un acte écologique."

Ces citernes peuvent être utilisées pour arroser les potagers, les jardins ou laver les voitures, "c'est l'idée principale", pour Jimmy Labrousse. "Mais nous visons aussi la réutilisation à usage sanitaire, pour les toilettes par exemple."