"Ce plan a eu l'effet d'une bombe quand il a été annoncé en février" raconte Linda Rathelot déléguée CGT sur le site SoLocal d'Eysines. Le groupe maison-maire des Pages Jaunes et de Mappy notamment, entend supprimer de 1000 emplois d'ici deux ans, dont 800 dès 2018 (sur un total de 4400 salariés répartis sur 21 sites en France). "Certains ont 20 ans, 30 ans de boîte. Il y a de la tristesse et de la colère mais on va se battre". Environ 80 salariés ont manifesté à la mi-journée à l'extérieur des grilles du site à Eysines.

C'est un plan de restructuration, destiné, explique la direction, à faire du groupe, un champion du digital, et à renouer avec une croissance du chiffre d'affaire (en retrait depuis 8/9 ans) en 2019. Sauf que cette transformation numérique a déjà été largement amorcée, rétorquent les syndicats, qui y voient juste un moyen, pour les actionnaires de s'enrichir un peu plus, en réduisant la masse salariale.

Rassemblement à Eysines comme partout en France © Radio France - Stéphanie Brossard

A Eysines, 52 postes seraient supprimés sur un total de 370 emplois. Le plan de suppression d'emplois doit finalisé au plus tard, à la fin du mois de juin.