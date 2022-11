Contre le "Black Friday", un "Artisans' Friday" à La Chapelle-Craonnaise ce vendredi soir

Arezki et Cindy, de la recyclerie M3D53, ont lancé l'idée et rassemblé huit autres artisans autour d'eux pour participer à cet "Artisan's Friday"

Tout est parti d'une vente, que Cindy et Arezki, co-gérants de la recyclerie informatique M3D53, de La Chapelle-Craonnaise (Mayenne), souhaitaient organiser pour écouler leurs stocks de matériel informatique reconditionné. À une semaine du "Black Friday" et de ses promotions sur les dernières nouveautés, ils ont décidé de prendre le contre-pied de l'événement venu des États-Unis pour créer un "Artisans' Friday" tourné vers le recyclage et les circuits courts. Neuf artisans - un designer de meubles, un épicier, une spécialiste du flocage de vêtements, un professionnel du contrôle technique... - se réunissent à la salle des fêtes ce vendredi de 18h à minuit pour vendre leurs fabrications.

ⓘ Publicité

Recyclage et circuits courts

"On travaille dans l'économie circulaire, à la réduction des déchets, à allonger la durée de vie des objets, bref en opposition au Black Friday qui est de la pure surconsommation". Son associé Arezki le voit tous les jours dans son secteur d'activité : l'informatique. "Un ordinateur, on devrait pouvoir le garder au minimum sept à huit ans. La plupart des gens ne le gardent que quatre à cinq ans. Souvent, des clients viennent en nous disant qu'ils souhaitent acheter un nouvel ordinateur et repartent en fait avec le leur, réparé."

Clément, designer de meubles, participe également à l'événement. © Radio France - Manon Claverie

L'idée de l'"Artisans'Friday" est bien de promouvoir la réparation, la réutilisation, mais aussi le local et les circuits courts. C'est ce que vient faire Clément, créateur de meubles dans la même commune. "Je travaille le chêne et l'acier seulement. Alors l'acier, évidemment, n'est pas made in Mayenne_. En revanche le chêne vient du Grand Ouest, Pays de la Loire, région tourangelle, Bretagne etc. Mon idée est de faire valoir le circuit court et les artisans locaux qui m'aident dans ma démarche"_.