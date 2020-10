Contretemps pour le projet d'extension de la ZAC du plan à Entraigues-sur-la-Sorgue

Le projet d'extension de la ZAC du plan d'Entraigues-sur-la-Sorgue suspendu. Le conseil communautaire du Grand Avignon a retiré de l'ordre du jour les trois délibérations qui la concernait. Le collectif de la ZAD du plan avait fait le déplacement lundi soir pour demander aux élus de voter contre la déclaration d'utilité publique et l'ouverture de la concertation publique.

Ces militants dénoncent "le bétonnage" de 127 hectares de zone agricole et les expropriations qui vont avec. C'est donc une première victoire pour Claude Ranocchi, la porte parole du collectif : "notre combat continue et on sait qu'il sera long. Nous avons obtenu cette première victoire et nous allons rencontrer le président du Grand Avignon le 14 octobre pour lui expliquer l'impact humain de ce projet".

Le maire d'Entraigues, Guy Moreau, veut installer sur cette extension de la ZAC, des entreprises agroalimentaires. Il comprend la décision du Grand Avignon de se donner du temps pour voter des délibérations sur un projet complexe. Il espère que les trois délibérations retirées lundi, seront au prochain ordre du jour du conseil communautaire.