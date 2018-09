La région du Pays de la Loire ouvre sa nouvelle application mobile "ContribuTER" au téléchargement ce jeudi 20 septembre. Le but est de permettre aux 45 000 usagers quotidiens de pouvoir signaler leurs problèmes sur les différentes lignes et donc d'améliorer le service à plus long terme.

Pays de la Loire, France

Plutôt que de se plaindre au contrôleur, appeler le service client de la SNCF ou publier un message rageur sur les réseaux sociaux, la région du Pays de la Loire invite les usagers à télécharger son application mobile "ContribuTER".

L'objectif est de compiler un maximum de contributions et, à plus long terme, d'identifier les lignes TER avec le plus de dysfonctionnements. C'est un moyen pour la région de mettre la pression sur la SNCF pour que plus de trains arrivent à l'heure. En juillet 2018 par exemple, 91,4% des TER sont arrivés à l'heure en Pays de la Loire.

ContribuTER : une application simple d'utilisation. Copier

La présidente de la région Christelle Morançais et le vice président en charge des transports, Roch Brancour, ont présenté leur nouvelle application, ce jeudi 20 septembre. © Radio France - Paul Sertillanges

La confiance n'exclue pas le contrôle"

- Roch Brancour, vice-président chargé des Transports et de la Mobilité à la région.

"La région finance ce service au bénéfice des usagers avec les impôts des contribuables donc ça nous paraît important d'avoir le retour direct des usagers sur la qualité du service, assure Roch Brancour, vice-président chargé des Transports et de la Mobilité à la région. C'est un outil complémentaire pour pouvoir mieux travailler ensemble."