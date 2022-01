Contrôle d'identité dans les restaurants : "on n'a pas le temps d'appliquer cette mesure"

Le "nouveau" pass vaccinal entre en vigueur en France, à partir du lundi 24 janvier. Mais pour les restaurateurs, le gros changement c'est surtout la possibilité de contrôler les identités. Une décision validée par le Conseil constitutionnel, vendredi 21 janvier. A La Rochelle, les restaurateurs sont unanimes : ils n'auront "pas le temps" de faire ces contrôles !

Trop peu de temps et de personnel pour contrôler

"Ca prend déjà beaucoup de temps de contrôler les pass", explique Teddy, le patron du restaurant 1835 sur le Quai Valin de La Rochelle. "Ici en général, on n'est que deux à faire tourner la boutique." Même discours à La popote de la mer, située Cours des dames. "Les gens savent bien maintenant qu'on contrôle le pass sanitaire", raconte le gérant de salle Rémi Delzenne. "Pourtant, ils le préparent rarement et ça prend du temps. Ils cherchent dans leurs poches, leurs sacs, il faut ouvrir l'application..."

"Je n'ai pas l'autorité pour faire un contrôle d'identité"

Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Au 1835, Teddy trouve la mesure plutôt utile : "Une fois, les policiers ont contrôlé mon établissement et il y avait effectivement quelqu'un avec un faux pass." Ce qui le dérange, "c'est de le faire moi-même !" Pareil pour Henry Orlando, qui travaille au restaurant Minato sur le Vieux Port : "Ca me pose un problème de faire ces contrôles. Je n'ai pas l'autorité pour."

Henry Orlando est aussi agacé par la mise en place "à la dernière minute" de la mesure. "On n'y comprend plus rien. Avant, on ne pouvait pas contrôler les identités... Ensuite, c'était 'peut-être' possible. Et là, c'est validé deux jours avant !" Bien sûr, si elle devient obligatoire "on l'appliquera du mieux qu'on peut", acquiesce-t-il. "Mais techniquement ça me paraît compliqué... Et je pense que c'est pareil pour la plupart de mes collègues."