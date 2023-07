Contrôle dans un camping : la direction départementale de la protection des populations se rend à Frontignan

Pendant la période estivale, la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault augmente sa vigilance pour éviter les fraudes et risques sanitaires dans les établissements. Avec l'arrivée des touristes, les établissements de plein air peuvent être soumis à des contrôles de la part de la DDPP. C'était le cas du camping de camping Les Tamaris - Sandaya de Frontignan ce jeudi 6 juillet.

Depuis le début de l'été, 150 contrôles ont été réalisés dans le département par la Direction départementale de la protection des populations pour lutter contre les fraudes et risques sanitaires.

Des thermomètres sont déposés par les agents de la DDPP dans les réfrigérateurs de la cuisine pour tester la bonne conservation des aliments © Radio France - Eloïse Roger

Pour ce contrôle, Andy Deguy, le directeur du camping se sent "concentré, il faut être sûr d'être en conformité partout mais c'est le cas, comme tout le temps ici, je suis serein", sourit-il. Le contrôle commence dès l'entrée du camping, avec la vérification de la plaque et le diplôme qui attestent des cinq étoiles de l'établissement. La DDPP, composée du directeur adjoint Daniel Hirschy et la chef du service concurrence consommation et répression des fraudes, Nathalie Beau, se dirige ensuite vers l'aire de jeux destinée aux enfants.

Un camping passé au peigne fin

Ils inspectent aussi le restaurant, "nous vérifions la conformité de la carte avant d'aller en cuisine pour vérifier la disponibilité des produits et faire des contrôles sanitaires", raconte Daniel Hirschy. Equipés de charlottes, blouses et surchaussures, ils se rendent donc dans la cuisine a cuisine avant de ressortir pour inspecter les sanitaires et la piscine.

La piscine du camping Les Tamaris - Sandaya à Frontignan a également été inspecté par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports © Radio France - Eloïse Roger

L'attraction phare du camping, cette piscine, est contrôlée cette fois par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. "Nous regardons la sécurité des accès, les rampes, le bassin, le carrelage s'il n'est pas fissuré, on vérifie aussi que les personnes en charge d'activités comme la natation ou l'aquagym soient bien diplômées, explique Laurence Collas, la cheffe du service. Nous sommes complémentaires avec la direction départementale de la protection des populations".

Le bouton d'arrêt d'urgence pour bloquer les turbines de la piscine doit être visible, il est vérifié par la cheffe du service départemental aux sports © Radio France - Eloïse Roger

Si les campings n'ont pas d'obligation d'avoir un surveillant pour la piscine, ici, il y a toujours quelqu'un, "c'est important pour faire respecter le règlement et veiller à ce que l'eau soit toujours translucide. Propreté et sécurité sont nos maîtres mots", précise le directeur du camping, Andy Deguy.