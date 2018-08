Bruno Le Maire a été accueilli par un bain de foule, ce samedi matin, sur le marché d'Apt, dans le Vaucluse. Prix démesurés, étiquetage non conforme... Les abus sont fréquents chaque été. Le ministre de l'économie a assisté à un contrôle, à l'occasion de l'Opération interministérielle vacances.

Apt, France

Ce samedi matin, Bruno Le Maire était à Apt, dans le Vaucluse, pour un contrôle sur le marché, dans le cadre de l'Opération interministérielle vacances. Les cas de fraude concernant les prix et les étiquetages sont nombreux chaque été. L'objectif de cette action : repérer et dissuader les marchands de commettre des abus.

Durant la matinée, le ministre de l'économie et des finances a inspecté trois stands, dont celui de Chantal, vendeuse d'étoles en cachemire et en soie. En compagnie des inspecteurs de la Direction départementale de la protection des populations, il a interrogé la commerçante sur la provenance de ses marchandises.

25 000 contrôles dans toutes la France

" Je ne peux pas accepter qu'on puisse vendre des huiles d'olive avec la marque AOP Provence alors que ce sont des huiles importés d'autres pays européens", commente Bruno Le Maire.

Pour Chantal, qui travaille sur ce marché depuis 30 ans, ces contrôles sont nécessaires, "mais je pense qu'ils ne sont pas toujours faits dans les stands dans lesquels il faudrait les faire."

Quelques mètres plus loin, David vend des fruits et légumes bios. Lui aussi est un peu sceptique concernant l'efficacité de ces opérations : "Ils viennent parce que le ministre est là sinon on ne les voit jamais sur le marché."

D'ici le 15 septembre, près de 25 000 vérifications auront été effectuées dans toute la France.