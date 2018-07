Contrôles renforcés pour protéger les consommateurs durant l’été notamment sur les marchés de plein air dans le Vaucluse

Par Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse

L'Opération interministérielle Vacances a été reconduite du 1er juin au 15 septembre avec la mobilisation des inspecteurs et inspectrices de Direction départementale de la Protection des Populations et son service de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ici en Vaucluse