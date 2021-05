Déconfinement : à Poitiers, la ville autorise les bars et restaurants à étendre leurs terrasses cet été

Après plusieurs semaines de fermeture liée à la pandémie de Covid, les bars, cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir le 19 mai prochain. A Poitiers, la Ville a décidé de leur faciliter la tâche en les autorisant à étendre leurs terrasses sur le domaine public et en piétonnisant certaines rues.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a confirmé ce mardi 11 mai : les cafés, bars et restaurants pourront rouvrir mercredi prochain, le 19 mai, en respectant toutefois les règles édictées par l’Etat dans le cadre du plan de lutte contre la pandémie de covid-19. Pas d'accueil en salle pour le moment, mais la possibilité d'accueillir des clients en terrasses. A Poitiers, la ville a pris les devants et annonce un dispositif pour faciliter la reprise de leur activité, dans le respect des conditions sanitaires. Non seulement elle accorde une exonération des droits de terrasse, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Cela représente tout de même 185.000 euros. Mais elle adapte aussi l’occupation du domaine public : extension des terrasses avec marquage au sol si nécessaire et piétonnisation des certaines rues aux heures les plus appropriées.

Extension des terrasses pour les cafés restos

Grosso modo, tous les professionnels qui en font la demande vont pouvoir, dans la mesure du possible, agrandir leurs terrasses quitte à empiéter sur l'espace public. Seule contrainte : ne pas gêner la circulation routière et les piétons. Et évidemment, laisser le passage aux secours et aux camions poubelles. L'idée, c'est de permettreà chacun d’augmenter sa capacité d’accueil, et ce sera fait chaque fois que cela sera possible. "Nos trois agents de surveillance travaux sont allés à la rencontre des patrons de cafés et restaurants de Poitiers pour voir avec eux quels étaient leurs besoins", explique Julie Reynard, élue en charge du commerce à la ville de Poitiers.

"C'est de la dentelle. On essaie de s'adapter au volume d'activité envisagé, à l'espace habituellement occupé et au nombre de salariés"

Dans les rues plus étroites par exemple, les agents de la ville mettront en place un marquage au sol pour matérialiser clairement les espaces et faciliter la cohabitation. Poitiers compte environ 150 terrasses. A la mairie, le service dédié estime qu'avec ces mesures, la surface globale des terrasses va augmenter d'environ 50%. Mais les démarches sont encore en cours.

Certaines rues seront piétonnisées

A certains endroits de la ville, les commercçants ont carrément demandé à la ville de piétonniser une partie du quartier pour leur permettre d'agrandir leurs terrasses. Ce sera le cas notamment dans le quartier Notre Dame.

Le haut de la Grand'Rue sera piétonnisé tous les jours à partir de 11h , et ce, jusqu'à l'intersection de la rue Arsène Orillard et de la rue Riffault. En gros ça va du Bistrot Régent, à la cave Rocinante, en passant par le bar le Zinc, et les restaurants Notre dame de Pic ou l'Essentiel.

La rue dite de Mexico, elle, le sera à partir de 19 heures dans un premier temps. Puis, la ville installera une borne afin de n'autoriser que le passage des Bus et des ayant droits (riverains, véhicules de secours, etc.) La rue de Mexico c'est celle qui va du Cluricaume café jusqu'au Régent en passant par le Relax, l'Istanbul ou les WC Wine and coffee. L'entrée et la sortie du parking Notre Dame, rue de Mexico, seront fermées.

Pour l'instant, le dispositif est expérimental précise le communiqué de la ville et sera valable jusqu'à la fin de l'été 2021, sous réserve d'ajustements. Mais l'objectif est bel et bien de tester une piétonnisation définitive à terme.

Une réouverture sous surveillance

A noter que pour les premiers jours de réouverture des bars, cafés, restos, la police nationale et municipale seront là pour faire respecter le couvre-feu. L'association Ekinox a également été sollicitée pour faire de la prévention et sensibiliser les Poitevins aux différents risques liés à la reprise des activités nocturnes : gestes barrières, alcool et bruit.