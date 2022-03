Convoi de la Région l'Occitanie vers l’Ukraine : "Il faut apporter les bons produits, au bon endroit"

Il y a deux semaines, la Russie envahissait l'Ukraine. Une guerre dénoncée par une grande partie de la communauté internationale. D'après l'ONU, au moins 474 civils ont été tués et 861 blessés, un bilan très probablement très inférieur à la réalité indique les Nations-Unies. Plus de deux millions de personnes ont déjà fui le pays, vers l'Europe de l'Ouest, notamment en Pologne. La Pologne où va se diriger un convoi humanitaire lancé par la Région Occitanie. Le départ est prévu ce samedi d'une dizaine de poids lourds et camionnettes. Explications avec avec Nadia Pellefigue, la vice-présidente de la Région chargée des questions internationales.

Un gros convoi humanitaire va partir jusqu'en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens. Quelle ampleur aura-t-il Nadia Pellefigue ?

C'est un convoi d'une quinzaine de camions, dont plusieurs semi-remorques de 19 tonnes et 38 tonnes et 20 tonnes. La particularité sera qu'ils seront conduits par des élèves et leurs professeurs de lycée de Gallieni de Toulouse et Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières , qui suivent des formations de conducteurs routiers et de transport de marchandises en coordination avec les autorités diplomatiques, le cabinet de la Région et des ONG.

Pourquoi vous avez choisi des lycéens à la région? Ce sera tout de même un convoi éprouvant ?

C'est un convoi éprouvant, c'est une expérience unique, bien sûr professionnelle, s'agissant de jeunes en formation, de conducteurs routiers, mais également une expérience civique, avec des transmissions d'enseignements, de valeur de la vie. Vous savez, ils font partie d'une génération à laquelle on a dit que l'Europe, c'est la paix. Ils font le constat aujourd'hui, aussi sidérés que nous, que la guerre peut émerger sur notre continent. Ils veulent démontrer leur solidarité et leur conscience de prendre soin des uns et des autres. Et je pense que c'est important. L'objectif, évidemment, c'est qu'ils soient très encadrés. Ils conduiront exclusivement en France. Leurs professeurs prendront le relais et au-delà de ces différents camions qui sont des semi-remorques, il y aura d'autres véhicules, notamment des camions proposés par le conseil départemental de la Haute-Garonne.

Est-ce que vous avez réussi à récolter du matériel médical comme comme le demandent les autorités ukrainiennes ?

Oui, il y a du matériel médical, plus du matériel de soins que des médicaments à cette étape, mais les partenariats sont en train de se mettre en place plus fortement notamment avec l'entreprise Pierre Fabre qui se mobilise à nos côtés.

Et puis, il y a environ 1000 cartons de dons issus de la générosité, de la solidarité des habitants, notamment sur des produits d'hygiène. J'insiste, il ne faut pas de vêtements qui sont difficiles à gérer. Les déplacées sont principalement des femmes : alors on cherche des produits d'hygiène, de produits d'hygiène féminine, de produits aussi à destination des enfants de premiers âges.

Les dons en numéraire sont les bienvenus

Mais on entend dire qu’il y a de plus en plus de dons qui s'entassent. Est-ce qu'il ne faut pas plus tôt donner de l'argent pour aider les Ukrainiens ?

Il faut aussi donner de l'argent. Les dons en numéraire sont les bienvenus. Le sujet, c'est le professionnalisme des collectes et des dons. En fait, il s'agit d'avoir les bons produits au bon endroit. La générosité est formidable, mais il faut d'abord s'appuyer sur l'expression des besoins. C'est ce que nous faisons avec les autorités sur place, accompagné par l'ambassade de France, notamment en Pologne, en coordination avec les ONG, avec l'Union des Français de l'étranger. Ce qui compte, c'est vraiment d'apporter les bons produits aux bonnes personnes et au bon endroit.

Toulouse est jumelée avec Kiev, la capitale de l'Ukraine. Est-ce que vous trouvez que la ville est à la hauteur de ce jumelage ?

Je pense que le moment n’est pas aux polémiques. Je me concentre sur le caractère opérationnel de ce qu'on met en œuvre, le caractère fédératif aussi, parce que de nombreuses collectivités ( même si ce n'est pas le cas de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole) mais c'est le cas, par exemple, de la métropole de Montpellier participe au convoi et donc il partira de Toulouse ce samedi à 8 heures. Il passera à Montpellier. Il fera étape samedi en Allemagne pour aller ensuite en Pologne.

Le maire de Toulouse, Jean Luc Moudenc, n’est pas allé en Ukraine, comme certains maires et notamment celui de Perpignan. Est-ce que Carole Delga, la présidente socialiste de Région, a prévu de participer à ce convoi ?

Non, et pour être très clair, il n'y aura pas d'élus et c'est un choix de la présidente de la Région Occitanie. L'idée est d'être utile. L'idée n'est pas de faire une opération de démonstration de communication. Par contre, que faire ? Collecter les dons en numéraires, les dons physiques. Ensuite organiser, structurer la générosité. Une générosité formidable, qu’il ne faut pas la freiner. Et loin de moi, de dire à nos compatriotes d’arrêter. Mais par contre, il faut que ça soit structuré, que ça réponde aux besoins et que ça ne soit pas une difficulté logistique supplémentaire pour les déplacés ou les ONG qui devraient gérer des stocks.

Sur France Bleu Occitanie, nous suivrons jour après jour, l'avancée de ce convoi humanitaire jusqu'à la Pologne.