Cora de Pacé : il n'y avait pas foule pour le premier dimanche d'ouverture

Pacé, France

24h plus tôt le parking était plein, mais ce dimanche 08 septembre il y avait de la place pour circuler. Il n'y avait pas grand monde au Cora de Pacé (Ille-et-Vilaine) pour le premier dimanche d'ouverture, après l'accord trouvé entre les syndicats et la direction.

En effet la grande surface sera désormais ouverte tous les dimanches de 9h00 à 12h30, ce qui a provoqué la colère des salariés mais aussi de certains élus comme la maire de Rennes Nathalie Appéré ou encore le président de la Région Bretagne Loïg Chesnais-Girard.

Alors ce dimanche 08 septembre, quand on demande aux clients s'ils sont d'accord avec l'ouverture dominical, la plupart baissent les yeux, et répondent que "c'est exceptionnel, juste pour dépanner". "Il me manque des allumettes pour allumer des bougies, j'en ai vraiment besoin, ça m'arrange bien" répond un client un peu gêné.

Des clients satisfaits de l'ouverture dominicale

Mais la majorité des clients rencontrés, qu'ils soient de Pacé, Saint-Grégoire ou encore Bédée, se disent satisfaits de pouvoir faire leurs courses le dimanche. Bastien par exemple n'a pas d'autres choix, il travaille la semaine et le samedi il y a trop de monde : "Pour les salariés c'est pas terrible mais pour moi consommateur c'est une bonne opportunité, si on a besoin au moins on sait que c'est ouvert" explique-t-il.

En effet certains ne voit aucun problème à faire ses courses le dimanche, tout en faisant vivre les petits commerces de proximité du centre-bourg la semaine. "Ça n’empêche pas de faire ses grosses courses le dimanche au supermarché, et entre temps d'aller chez le traiteur, le boulanger et la boucherie de la commune" souligne Chantal, une Pacéenne. "Et puis je pense aux étudiants, qui cherchent un emploi et qui ont la possibilité de travailler le dimanche sans finir tard" précise-t-elle.

Mais pour Isabelle le dimanche, c'est sacré. Elle vient juste faire une petite course, et c'est vraiment exceptionnel selon elle. Elle ne remettra pas les pieds au Cora le dimanche, en solidarité avec les travailleurs : "Si c'est vraiment sur la base du volontariat d'accord, mais si c'est imposé c'est non" dit-elle, avant d'ajouter : "Mais avec le temps ça deviendra une habitude et ce ne sera plus du volontariat."

Ce dimanche 08 septembre, une vingtaine de salariés étaient dans les rayons du supermarché ; pour la plupart des jeunes et des étudiants.