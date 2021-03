Corinne Imbert veut lutter contre les utilisations trompeuses du drapeau français sur les produits

Quand vous achetez un produit avec un drapeau français dessus, êtes vous certains d'acheter un produit fabriqué en France ? Rien n'est moins sûr. Pour la sénatrice "Les Républicains" de Charente-Maritime Corinne Imbert, le drapeau est trop souvent utilisé de manière trompeuse. Elle a co-signé une proposition de loi au Sénat. L'objectif : réserver le drapeau français seulement aux produits fabriqués entièrement en France. "On voit bien que parfois, le "made in France" est aussi un peu dévoyé. Il y avait les trois-quarts du produit fabriqué dans un autre pays, et puis la dernière petite touche était faite sur le territoire français. On pouvait mettre le label "made in France". Là, je crois qu'il faut qu'on aille plus loin", explique l'élu.

"Il faut que ce soit une plus-value, vraiment. Notre emblème national qui apparaît sur l'emballage ou même cousu sur un vêtement, il faut que ce soit une garantie pour le consommateur du lieu de la fabrication. C'est aussi une garantie pour les artisans et les industriels qui fabriquent. Et derrière, encore une fois, ce sont des emplois", conclut la sénatrice.