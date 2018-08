Corinne Richard, 55 ans, a été durant de longues années aide-soignante. Après un licenciement elle a décidé de se lancer dans la mécanique automobile. Pour cela elle a passé plusieurs diplômes dont un CAP au CFA de La Noue. Elle se lance sous les couleurs de Best Oil une firme Côte-d'Orienne.

21520 Veuxhaulles-sur-Aube, France

En Côte-d'Or une femme sillonne les routes du Chatillônnais au volant d'un camion-atelier. Clés à mollette, démonte-pneus, Corinne Richard a rejoint, il y a quelques semaines "Best Oil", un réseau de mécaniciens à domicile. "Best Oil", une firme créée par deux Dijonnais, Jean-Marc Cassini et Stéphane Blanc en 2010. Ce réseau compte désormais 45 camions-ateliers un peu partout en France, l'objectif est d'atteindre les 70 en fin d'année. Corinne Richard est la toute première femme mécano a tenter l'aventure en rejoignant "Best Oil".

Une ancienne aide-soignante aux petits soins pour vos véhicules

Ancienne aide-soignante elle a perdue son travail il y a quelques années. C'est à ce moment là qu'elle a décidée de reprendre ses études et de passer un CAP de mécanique auto. La mécanique une passion qui l'anime depuis l'enfance confie t-elle. "J'ai beaucoup aidé mon père à la ferme sur les voitures, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Il fallait que je me reconvertisse dans autre chose que le métier d'aide soignante, donc voilà, je me suis lancée, c'est aussi simple que ça!"

Corinne Richard explique comment elle est tombée dans la mécanique et l'entretien des automobiles Copier

Corinne Richard a fait un emprunt pour devenir mécanicienne itinérante chez Best Oil © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais une reconversion, surtout à cet âge, ce n'est jamais évident. "Je me suis retrouvée au CFA La Noue avec des gamins de 16-18 ans pour passer mon CAP, je l'ai fait en 9 mois et cette formation m'a été payée par Pôle Emploi. J'y suis même revenue en 2016 pour faire l'électronique!"

"Chez Best Oil nous sommes disruptifs"

Entretien des véhicules: pneumatiques, freins, vidanges, amortisseurs ou encore climatisation... Stéphane Blanc, 45 ans, co-gérant de Best Oil est heureux d'avoir fait confiance à Corinne Richard. "Cela marque le positionnement que nous avons aujourd'hui dans l'entretien mécanique (...) comme nous somme souvent disruptifs chez Best Oil, nous avons souhaité accompagner une dame diplômée en mécanique, pour qu'elle puisse ouvrir son camion-garage."

Stéphane Blanc est fier d'avoir recruté une dame mécanicienne Copier

Son camion est bourré d'accessoires et de matériel pour réparer les voitures comme dans un garage traditionnel © Radio France - Thomas Nougaillon

L'intérieur du camion de Corinne © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter s'est rendu près de Châtillon-sur-Seine à la rencontre de Corinne Richard. Sur le parking de son petit appartement à Veuxhaulles-sur-Aube près de Châtillon-sur-Seine. Ce jour là dans sa tenue de mécano pas de mécanique, la quinquagénaire est en plein entretien d'un véhicule. Une 205 blanche maculée de poussière à l'extérieur comme à l'intérieur qu'elle nettoie à l'aide d'un aspirateur branché sur le groupe électrogène de son camion.

Ce jour-là au programme: nettoyage complet d'une antique 205 Peugeot © Radio France - Thomas Nougaillon

Corinne ne manque jamais d'aspiration! © Radio France - Thomas Nougaillon

Après l'aspirateur elle décoche un autre appareil relié à un compresseur. "C'est un Tornador, je l'utilise pour nettoyer les moquettes et les tissus" explique Corinne. Mais à bord de son gros utilitaire blanc floqué Best Oil, Corinne possède aussi le matériel lui permettant de réaliser quasiment les mêmes réparations que dans un garage traditionnel. "Là c'est un appareil pour faire les vidanges, ici, c'est une machine pour démonter ou poser des pneus, j'ai même une équilibreuse et ici c'est un cric automatique."

Notre reporter s'est rendu à la rencontre de Corinne Richard dans le Nord Côte-d'Or Copier

60 000 € pour bénéficier d'un camion-atelier équipé

Le coût d'installation d'un camion-atelier Best Oil est d'environ 60 000 € avec un apport personnel à fournir de 3 000 € à la charge des mécaniciens. Corinne Richard qui a bénéficié de diverses aides à l'installation a du faire un prêt à la banque pour se lancer. Selon Best Oil toutes les "recrues" Best Oil, comme Corinne, mécaniciens qualifiés, peuvent espérer retirer un salaire d'environ 2 500 €/mois au bout de 3 ans d'exercice. Soit le double d'un mécanicien de garage avec la même ancienneté précise la firme.