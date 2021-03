Cornas : Franck Riester et Guillaume Gomez en visite au domaine Colombo

Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur et Guillaume Gomez, représentant personnel du président de la République pour la gastronomie française sont en visite en Ardèche et dans la Drôme ce vendredi 12 mars. Ils se sont notamment rendus au domaine Colombo à Cornas.

Franck Riester est allé, ce vendredi, à la rencontre des viticulteurs de la vallée du Rhône. Le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité s'est rendu à une réunion interprofessionnelle avec les viticulteurs à Saint-Péray. Il a ensuite visité le domaine Colombo à Cornas, accompagne de Guillaume Gomez, représentant personnel du président de la République pour la gastronomie française.

Les coteaux sur les hauteurs de la commune de Cornas en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Il faut reprendre la conquête de l'Ouest et du monde"

Jean-Luc et Anne Colombo leur ont fait visité leur domaine, sur les hauteurs de Cornas. Franck Riester était venu pour échanger sur les perspectives à l'export.

Anne Colombo fait découvrir le domaine au ministre délégué au commerce extérieur. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Entre la crise des gilets jaunes qui a bloqué les restaurants à Paris notamment les samedis, les taxes Trump sur le vin français à 25%, le Brexit qui engendre des ralentissements et la crise du Covid, ça fait deux ans que c'est compliqué" a expliqué Jean-Luc Colombo. "Ça représente un peu plus de 15% de pertes pour nous et pour certains c'est pire, c'est 50%".

Franck Riester et Guillaume Gomez en visite au domaine Colombo à Cornas en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

"La suspension la semaine dernière, pour quatre mois, de ces surtaxes américaines sur les vins français est une très bonne nouvelle" a expliqué Franck Riester. Le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité a tenté de rassurer les viticulteurs : "on va avoir des jeunes financés par l'Etat qui vont être aux Etats-Unis, en Chine, en Grande-Bretagne dédiés à la filière vins et spiritueux ; on a créé une e-vitrine modernisée pour les producteurs de vins et spiritueux qui vont pouvoir être présents d'une façon digitale partout dans le monde ; et on va continuer à les aider notamment sur les crédits export et les assurances crédits export".

"Il faut reprendre la conquête de l'Ouest et du monde" a répété à plusieurs reprises Franck Riester.

Visite de Franck Riester et Guillaume Gomez au domaine Colombo à Cornas. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On est dans une région et un département très riches en gastronomie"

"Mon travail qui était celui de chef de cuisine à l'Elysée voulait que cette cuisine soit la vitrine du terroir français et mon nouveau rôle aujourd'hui est d'aller à la rencontre et d'être à l'écoute de tous ces producteurs" a précisé Guillaume Gomez qui connaît depuis plusieurs années le domaine Colombo. Il a été chef cuisinier de l'Elysée pendant 25 ans et a été nommé le mois dernier représentant personnel du président de la République pour la gastronomie française.

"C'est un territoire riche de gourmandises et je suis très fier que mon premier déplacement en région pour accompagne rle ministre du commerce extérieur soit ici, j'en suis très heureux" - Guillaume Gomez

Guillaume Gomez a souvent utilisé des produits de Drôme et d'Ardèche lorsqu'il était chef cuisinier de l'Elysée. "Bien sûr le vignoble de la Vallée du Rhône est connu et reconnu, moins connus il y a quelques éleveurs aussi qui nous ont régulièrement sollicités, bien sûr la châtaigne, les olives".