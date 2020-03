Coronavirus : "Transavia va bien démarrer" assure le directeur de l'aéroport de Montpellier

Emmanuel Bremer, directeur de l'aéroport de Montpellier, était l'invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin. "L'impact, on l'a depuis une dizaine de jours avec une baisse du taux de remplissage, mais pas d'annulation. Nous nous attendons à en avoir la semaine prochaine. Sur Roissy, nous avons eu une annulation par jour. Les navettes quotidiennes avec Paris sont maintenues."

"On applique les mesures ministérielles d'hygiènes, on a mis en place un plan de continuation aéroportuaire car on craint l'absence de nombreux salariés à cause de la fermeture des écoles."

"Les chiffres qui circulent : on parle de 100 milliards de dollars de perte de chiffre d'affaire pour la filière. C'est dur pour les aéroports, mais ce sont les compagnies qui souffrent en priorité. On pense notamment à Transavia, la compagnie à bas coût d'Air France. Rien n'est remis en cause. On va juste décaler le démarrage, mais la base Transavia est prête."

"Le 2 avril on va démarrer, sans les liaisons avec l'Italie, mais on va démarrer. L'avion est un endroit à risque pour le coronavirus, mais pas plus que le train ou le métro. l faut donc appliquer les mesures qu'a rappelées le chef de l'État, pour que cette crise dure le moins possible. "