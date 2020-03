Coronavirus : les mariages à la traîne et le blues des professionnels

Les mariages, des rendez-vous forcément très attendus pour les couples qui s’unissent mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent. Même si la grande saison des mariages est plutôt début mai, il y a déjà des répercussions économiques. Entre les wedding planneurs, les fleuristes, les loueurs de salles et de mobiliers ou encore les DJ, ils sont nombreux à dépendre en partie de cette période.

"Le bilan comptable va être dégueulasse"

C'est le cas des traiteurs comme Florent Garrat qui travaille en centre ville de Saint-Etienne. Il va perdre des dizaines de milliers d’euros, notamment avec les mariages annulés ou reportés à une date inconnue. "On vient par exemple de nous appeler pour annuler un mariage prévu en mai. On partait sur une très bonne année 2020. L'année dernière j'avais fait +13%. Cette année j'allais faire +10%. Mais là on va avoir un bilan dégueulasse !"

Bilan comptable compliqué aussi chez les photographes. Chloé Martel, travaille chez "Mademoiselle Hirondelle" à Saint-Just-Saint-Rambert. Elle a déjà 4 mariages reportés et "le gros problème du décalage c'est qu'il y a souvent un an et demi de réservation donc ça aura un gros impact sur les deux prochaines années. Les couples qui ont un mariage en juin ou juillet gardent la date et ayant de l'espoir. Pour moi ça représente 8000 euros. ce ne sont pas encore 8000 eurosde perte car tout dépend de quand ces mariages seront recalés. Les couples nous ont dit qu'ils essaieraient de faire en fonction de tous leurs prestataires pour que personne ne soit pénalisé".

Des mariages en semaine et en basse saison ?

Il faudra donc attendre avant d’entendre la marche nuptiale et pour les salles qui accueillent les réceptions il faudra sans doute de la souplesse vu l’embouteillage qui s’annonce dans les mois qui viennent. La solution sera peut-être d’ouvrir en semaine et pendant ce qui est considéré comme la basse saison.