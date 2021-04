Coronavirus : 10 000 emplois supprimés l'année dernière en Haute-Garonne

Le chiffre est vertigineux. 10 000 postes supprimés en 2020 en Haute-Garonne selon l'INSEE de la région, soit la moitié des emplois perdus sur toute l'Occitanie durant la même période. Le département le plus peuplé d'Occitanie est aussi le plus touché par la crise sanitaire, et de loin.

Dans sa dernière étude rendue publique ce vendredi, l'INSEE Occitanie pointe une année 2020 extrêmement difficile pour l'emploi, notamment pour la Haute-Garonne, forcément très impactée par la crise du secteur aéronautique. 6250 emplois ont ainsi été perdus en 2020 sur l'ensemble de la région Occitanie.

L'hôtellerie et la restauration ont aussi été très nettement impactées sur l'année qui vient de s'écouler, même si un net sursaut est observé lors du troisième trimestre 2020.

De manière générale, la courbe de l'emploi a ensuite stagné au quatrième trimestre dans tous les départements occitans, sauf une fois de plus en Haute-Garonne où une légère baisse est observée.