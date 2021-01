CARTE - Coronavirus : la liste des centres de vaccination pour le Béarn et les Hautes-Pyrénées

La campagne de vaccination anti-covid entre dans sa deuxième phase ce lundi avec la vaccination ouverte à toutes les personnes de plus de 75 ans. Voici la liste de tous les centres de vaccination en Béarn et en Bigorre.

Dès ce lundi de nouveaux centres de vaccination vont ouvrir, sur rendez-vous, pour les plus de 75 ans et les personnes qui souffrent de pathologies lourdes. Attention, il faudra systématiquement téléphoner avant de se déplacer. France Bleu Béarn Bigorre vous propose de retrouver le centre de vaccination le plus proche de chez vous grâce à notre carte interactive. Vous y retrouverez l'adresse, les horaires d'ouverture et les coordonnées de ces centre de vaccination. Cette carte sera régulièrement mise à jour à mesure que de nouveaux centres ou de nouvelles informations nous parviendront.