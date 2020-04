Coronavirus : 1400 offres d'emploi en Nouvelle-Aquitaine

Commerces fermés, restaurants et hôtels sans clients, chantiers arrêtés. En Gironde, la liste est longue des secteurs frappés de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire.

Certains tirent malgré tout leur épingle du jeu et manquent même aujourd'hui de main d'oeuvre explique le directeur régional de Pôle Emploi Frédéric Toubeau.

"Vous allez retrouver des offres autour de l'agriculture avec des besoins identifiés comme l'asperge dans le Blayais par exemple. Il y a des offres dans le secteur sanitaire et social, des offres d'aide-soignant, d'infirmière. Egalement dans la grande distribution que ce soit pour faire de la manutention ou hôte et hôtesse de caisse. Ou encore dans le transport. Ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont les plus représentés. Mais il y a aussi des secteurs qui peuvent paraître un peu plus atypiques comme dans l'informatique pour des opérateurs ou des services à distance."

Ces offres sont disponibles sur la plateforme www.mobilisationemploi.gouv.fr