Coronavirus : une entreprise de l'Essonne sur trois redoute la fermeture définitive

Face à la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus, la France a décidé de doubler son plan d'aide d'urgence aux entreprises. Il devrait atteindre les 100 milliards d'euros, a annoncé le ministre de l'Économie. "83% des sociétés de l'Essonne ont constaté une baisse du chiffre d'affaires", explique Didier Desnus. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du département était l'invité de France Bleu Paris, ce vendredi.

Des cessation d'activité à prévoir

Pour obtenir un état des lieux de la situation dans l'Essonne, 1200 entreprises ont répondu à une enquête proposés par la CCI. "Une grande partie est à l’arrêt. Un tiers des entreprises a peur d'une cessation d'activité dans les six mois", rapporte Didier Desnsus. Certaines étaient déjà en difficulté avant la crise, mais d'autres se demandent maintenant comment payer les charges et les fournisseurs. "Le secteur de l’événementiel est largement touché et cumul après les gilets jaunes et les grèves. Le commerce de détail et de proximité et bien sûr le bâtiment, mais l'ensemble du tissu économique est impacté."

Le moral remonte

La CCI de l'Essonne informe les entreprises des mesures mises en place par l'État pour relancer l'économie, mais remonte aussi les difficultés du terrain. "Les commandes ont baissé de 61%, ce chiffre fait mal à la tête", précise le président. Au début, "on se demande ce qui nous arrive, puis vient l'état dépressif, mais les chefs d'entreprises ne baissent pas les bras et l'on est maintenant dans une période de rebond." Pour Didier Desnus, les aides ont été rapidement déclenchées. "J'espère que le système bancaire sera présent pour aider à redémarrer."