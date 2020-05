Des règles sanitaires très strictes chez les opticiens

Si vous devez changer de lunettes car votre vision à évolué, si vous devez les ajuster ou si vous désirez acheter des lentilles de vue ou encore des lunettes de soleil en pensant aux beaux jours, vos opticiens habituels vous attendent. Mais depuis le déconfinement, de nouvelles règles sanitaires sont mises en place pour vous protéger et pour protéger bien sur les professionnels de l'optique.

Valérie Tavarès (Tavarès optique) : "Le fait de prendre rendez-vous, cela nous permet si nous avions un client porteur du virus, de savoir à quelle heure il était présent dans le magasin et avec qui, y compris le personnel."

Le grand changement, c'est l'accueil du client qui se fait maintenant uniquement sur rendez-vous. C'est le cas dans la plupart des magasins d'optique y compris donc chez Valérie Tavarès Optique, rue de la poste piétonne à Châteauroux : "Nous recevons uniquement sur rendez-vous et même pour des pièces détachées ou encore des produits lentilles il faut prendre rendez-vous en ligne avant. Et le fait de prendre rendez-vous, cela nous permet aussi si nous avions un client porteur du virus, de savoir à quelle heure il était dans le magasin et avec qui, y compris pour le personnel. Et du coup pour limiter la contagion, nous avons fait des équipes au magasin pour ne pas travailler toutes en même temps. La raison est simple : si un de mes collaborateurs attrapait ce virus, on peut avec ce système d'équipe continuer à travailler."

Nathalie Georges (Directrice du magasin Vision d'ailleurs) : "Nos clients ne touchent pas les montures. C'est à nous de les prendre et de les faire essayer. Quand le client quitte le magasin, toutes les surfaces sont désinfectées."

Au magasin Vision d'Ailleurs rue victor Hugo à Châteauroux, Nathalie Georges la directrice indique qu'il y a là aussi tout un protocole pour accéder au magasin : "Tout se passe par rendez vous soit pour livrer les lunettes ou alors pour venir en acheter. Nos clients ne touchent pas les montures. C'est à nous de les prendre dans le magasin et de les faire essayer. Le client essaie la monture. Ensuite nous la posons dans une boite prévue à cet effet et quand le client quitte notre magasin toutes les surfaces sont désinfectées. Je tiens aussi à dire que je suis agréablement surprise de l'engouement des clients et des sourires que l'ont voit à travers leurs yeux, car nous sommes tous masqués dans le magasin. Et on sent vraiment que ce déconfinement était très important pour eux ne serait-ce que pour venir faire leurs achats de lunettes." Les clients justement ont parfaitement compris qu'il y avait un avant et un après Coronavirus et comprennent les protocoles sanitaires qui sont mis en place.