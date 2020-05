Coronavirus : 2 millions de pertes pour la SNCF qui n'exclut pas des suppressions de postes

Par Blandine Costentin , France Bleu - Mis à jour le -

France

L'épidémie de coronavirus et le confinement ont coûté 2 milliards d'euros à la SNCF explique ce samedi son PDG. Il espère un plan d'aide de l'Etat et envisage des suppressions de postes. Sud Rail réagit et se dit totalement opposé à des suppressions d'emplois.