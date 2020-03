Coronavirus : "20% de notre chiffre d'affaires va disparaître" explique un autocariste en Mayenne

L'épidémie de coronavirus tombe au plus mauvais moment pour les autocaristes qui sont de plus en plus inquiets. Les professionnels du transport de voyageurs, des scolaires et des touristes, subissent de plein fouet cette crise sanitaire. La situation financière de ces entreprises empire chaque jour.

Nous sommes dans la pleine saison des voyages scolaires", un autocariste mayennais

La société Les Cars Bleus, en Mayenne, fait face comme elle peut explique Hervé Guillemain, le PDG : "les voyages scolaires éducatifs, qui devaient partir à l'étranger, sont annulés. Les autres voyages, à destination de la France, dans des zones qui ne sont pas touchés, sont pour l'instant maintenus. Notre chiffre d'affaires en prend un sérieux coup et ça peut aller, en fonction des entreprises, de 10 à 80%. Chez nous, 20% de notre chiffre d'affaires va disparaître sur cette activité-là. Je comprends qu'on ne puisse pas aller dans les secteurs infectés mais ne pas pouvoir se déplacer ailleurs c'est tout à fait incompréhensible".

Un fonds d'urgence réclamé au gouvernement pour éviter les faillites

La PME mayennaise rayonne partout en Europe et organise également des séjours pour les touristes. Une activité, elle aussi, qui patine poursuit Hervé Guillemain : "les voyages qui devaient partir cette semaine ont été annulés. Pour la semaine prochaine, il y a déjà des annulations. Même constat pour le mois de mai et le mois de juin". Pour l'instant, l'autocariste mayennais gère la situation au jour le jour et n'envisage pas, pour l'instant, des mesures exceptionnelles de chômage partiel par exemple.

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs demande au gouvernement un fonds d'urgence pour éviter des faillites. Une réunion est prévue au ministère de l'Economie ce vendredi 6 mars.