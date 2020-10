Coronavirus : 20 milliards d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises

20 milliards d'euros vont être consacrés au renforcement des fonds propres des entreprises, durement touchées par la crise sanitaire a annoncé ce lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. Ces prêts exceptionnels destinés en particulier à soutenir les TPE et PME seront délivrés par les banques et garantis par l'Etat.

"Nous avons, et j'ai personnellement, entendu les critiques d'un certain nombre d'économistes qui disaient que ces prêts participatifs étaient insuffisants, la reconstitution des fonds propres devait être plus forte", a commenté Bruno Le Maire. "Et donc nous avons fixé désormais comme ambition 20 milliards d'euros d'encours de prêts participatifs pour la reconstitution des fonds propres des entreprises."

Depuis le 15 octobre, les petites entreprises jusqu'à 50 salariés peuvent demander des prêts participatifs directement à l'Etat sur une plateforme numérique. Ces prêts, d'un montant le plus souvent compris entre 20.000 et 50.000 euros et dont le remboursement peut être étalé sur sept ans au maximum, ciblent notamment les entreprises qui se sont vu refuser par leur banque un prêt garanti par l'Etat, a indiqué Bercy à l'AFP.