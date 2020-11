Coronavirus : "3.000 allocataires du RSA supplémentaires en un an" en Gironde

Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire du Covid-19 continuent de s'aggraver en Gironde. "En moins d'un an, nous avons vu 3.000 allocataires supplémentaires arriver dans le champ du RSA", explique le président du département Jean-Luc Gleyze.

Moins d'argent pour les collectivités, plus de précarité dans la population ... La crise sanitaire continue d'avoir de lourdes conséquences sur la vie économique et sociale en Gironde. Le président du département, Jean-Luc Gleyze, fait le point pour France Bleu.

France Bleu Gironde : Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les finances du département cette année ?

Jean-Luc Gleyze : Entre la baisse de nos recettes et l'augmentation de nos dépenses, nous devrions avoir à la fin de l'année 100 millions d'euros de moins de capacité à financer nos investissements. Nous demandons donc l'aide de l'Etat, notamment une avance remboursable de 28,5 millions d'euros. Elle doit nous aider à financer la perte des recettes des droits de mutation [une partie des taxes versées à l'achat d'un bien foncier ou immobilier revient au département, ndlr].

La crise sanitaire a aussi de lourdes conséquences sociales pour les Girondins ...

Nous avons vu, en un peu moins d'un an, 3.000 allocataires supplémentaires entrer dans le champ du RSA. Ce qui est troublant, c'est ce que ce sont des personnes qui n'étaient jusqu'ici pas concernées, comme les indépendants et les saisonniers. Il y a donc une aggravation de la pauvreté et de la précarité en Gironde. La situation est très préoccupante.

Les étudiants sont également très concernés par la précarité. Quelle action le département mène-t-il pour leur venir en aide ?

Ce qui est dramatique, c'est que les 18-25 ans n'ont pas le droit à une allocation. Nous avions plaidé pour mettre en place un revenu de base, et aujourd'hui on en voit plus que jamais le besoin. Mais il n'est pour l'instant pas accordé par le gouvernement. Nous essayons donc de les aider via les banques alimentaires, mais ça n'est vraiment pas suffisant.

Avec le reconfinement se pose la question de l'isolement des personnes âgées. Que fait le département pour les aider ?

Nous travaillons à la mise en place de comités locaux de lutte contre l'isolement. Nous allons mobiliser les CCAS (centres communaux d'action sociale) et les associations locales pour repérer plus facilement les personnes en rupture de lien et faire en sorte que nous puissions garantir la continuité du lien social.