Coronavirus : 3000 élèves sarthois attendent de passer leur permis

C'est l'embouteillage dans les auto-écoles sarthoises. 3000 candidats attendent de passer l'examen du permis de conduire selon Richard Zimmer, le président départemental du conseil des professions de l'automobile, éducation et sécurité routière. " Et évidemment, tout le monde veut passer en même temps". Si les examens ont repris depuis une semaine, leur fréquence a été réduite à cause notamment du protocole sanitaire. Les voitures doivent être désinfectées après chaque passage. " Du coup, actuellement, en Sarthe, il n'y a que 12 candidats qui passent le permis à chaque session au lieu de 13". Et puis il y a aussi quelques inspecteurs qui manquent à l'appel à cause du risque qu'une contamination ferait peser sur leur état de santé. Il y a donc moins de place et plus de candidats. " Les délais de passage sont déjà longs et cela peut aller à 4, 5 jusqu'à 8 mois. On ne mesure pas encore l'ampleur du retard. Il faut trouver des solutions pour réduire ces délais sinon c'est une catastrophe chez les jeunes".

Passer une partie de l'examen en contrôle continu

Richard Zimmer et le conseil des professions de l'automobile ont des propositions à faire pour augmenter le nombre d'examens. " La première solution, c'est que les inspecteurs fassent plus d'examens, le soir et le samedi, comme des heures supplémentaires". Autre solution avancée par Richard Zimmer : rappeler temporairement des inspecteurs à la retraite ou faire appel à des fonctionnaires habilités à faire passer l'examen comme par exemple des militaires ou les anciens examinateurs de la Poste qui ont reçu une formation. Le président départemental du conseil des professions de l'automobile va même plus loin. Pour gagner du temps, une partie de l'examen pourrait être validée en contrôle continu. " L'examen dure 32 minutes et il y a des parties qui ne sont pas liées directement à la sécurité routière comme les vérifications ou encore les manoeuvres. On n'a jamais vu un accident mortel à cause d'une manoeuvre. Toutes ces choses là pourraient être transférées à l'école de conduite. C'est l'école de conduite qui justifierait le jour de l'examen que son candidat a bien travaillé et sait faire ces manoeuvres. On pourrait ainsi diminuer le temps de l'examen et donc prendre plus de candidats". Ce qui permettrait de raccourcir les délais notamment pour ceux qui ratent leur permis. "Pour eux, çà peut être très très long parce qu'on a toutes les conduites accompagnées, les élèves qui sont en attente et les nouveaux candidats qui seront en quelque sorte prioritaires". Richard Zimmer croise les doigts pour que le taux de réussite augmente sensiblement dans les prochains mois.