Coronavirus : 39% des auto-entrepreneurs n'ont pas touché le fonds de solidarité du mois de décembre

Une étude de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), publiée jeudi 11 février, révèle que 39% des auto-entrepreneurs n'ont toujours pas touché l'aide de 1.500 euros à laquelle ils ont le droit pour le mois de décembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité mis en place par le ministère de l'Economie pour faire face à la pandémie de coronavirus. La FNAE évoque une "très forte attente" de la part de ces indépendants.

Cette étude, menée auprès de 3.257 entrepreneurs les 8 et février, "étudie l'attribution effective du fonds de solidarité sur le quatrième trimestre 2020", explique la FNAE. 51% des interrogés appartiennent aux secteurs fortement touchés par la crise (tourisme, événementiel, sport, restauration...). Début février, près d'un auto-entrepreneur sur quatre attendait donc toujours le versement de l'aide du mois de décembre, alors qu'ils étaient 6% en octobre et 13% en novembre.

Plus de contrôles de la part du ministère

Selon la fédération, c'est à cause du renforcement des contrôles opérés par Bercy, ce qui engendre une moindre réactivité des services fiscaux : ainsi, au quatrième trimestre, près d'un tiers des auto-entrepreneurs interrogés ont été contrôlés. Conséquence : en octobre, 21% des interrogés trouvaient les services fiscaux lents voire très lents contre 56% en décembre.

"On devrait faire des enquêtes a posteriori", a plaidé sur franceinfo ce jeudi Grégoire Leclercq, le président de la FNAE. "Cela permettrait de verser le fonds de manière quasi-automatique pour conserver ces entreprises en vie, et non assujettir le versement de l'aide à la réponse aux contrôles." De son côté, Bercy assure que toutes les aides seront versées d'ici quelques semaines, grâce notamment au recours à 250 agents supplémentaires pour examiner les dossiers.

Par ailleurs, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs alerte sur le fait que les entreprises éligibles sont de moins en moins nombreuses. En effet, elle affirme que seuls 36% des auto-entrepreneurs ont pu en bénéficier pour le mois de décembre, contre 61% en octobre et 76% en novembre.