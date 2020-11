Coronavirus : "40.000 entreprises du Nord-Pas-de-Calais risquent de disparaître"

Les règles du confinement ne devraient pas être assouplies par le Premier ministre ce jeudi soir. Santé publique France annonçait encore près de 36.000 malades testés positifs au coronavirus en 24 heures mardi, bien loin de l'objectif des 5.000 contaminations par jour fixé par Emmanuel Macron au début du reconfinement.

Lors de son point sur l'épidémie à 18h, Jean Castex n'annoncera pas - a priori - la réouverture des commerces "non essentiels", fermés depuis deux semaines. C'est regrettable selon Laurent Rigaud, vice-président de l'U2P, l'union des entreprises de proximité des Hauts-de-France, invité de France Bleu Nord jeudi matin.

30% des entreprises des Hauts-de-France en danger

L'U2P a fait les comptes, en travaillant avec des banquiers et experts-comptables : "30% des entreprises des Hauts-de-France sont au pied du mur", détaille Laurent Rigaud. Cela représente 40.000 entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais, 60.000 dans la région : "Si on n'arrive pas à répondre à leurs difficultés immédiates, clairement début 2021 elles ne seront plus là."

Lui-même boucher à Wambrechies près de Lille, le vice-président de l'U2P soupire : "L'entreprise, ça peut aller, grâce aux aides : PGE, report de charges, fonds de solidarité, activité partielle. Mais il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi l'indépendant. Une fois qu'il a sécurisé son entreprise, comment fait-il pour vivre ? Il ne peut pas taper dans les bas de laine en permanence."

Si le gouvernement ne rouvre pas les commerces "non essentiels", il faut selon lui annoncer une date d'ouverture ultérieure et "sécuriser les revenus des artisans et commerçants de proximité". C'est la condition si l'on veut continuer à faire vivre les cœurs de bourg, les cœurs de ville et les villages.